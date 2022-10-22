المحلل السياسي، سامي الأطرش:
– اتفاق رئيسي مجلس النواب والدولة يتناغم مع ضرورة أن يكون هناك حراك أو تفاعل من السلطات القائمة.
– المطلوب من جميع المسؤلين أن يكون لديهم خطوات فعلية لا مجرد الوقوف مكتوفي الأيدي والرغبة فقط في البقاء لأطول مدة ممكنة في #السلطة، خاصة مع انطلاق مهمة المبعوث الأممي.
– الأولويات تتطلب أن يتدخل المسؤلون لوضع #نظام_دستوري ومنهجية متفق عليها، وأن يكون هذا التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون خروج المسار عن الطريق المنشود، ولكل هذه الظروف تمت التحركات الأخيرة.
#ليبيا_24
2022-10-22 21:13:02
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