عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح #العكاري: احتياطات الدولة الليبية مازالت بألف خير وتتجاوز 85 مليار دولار، والإيرادات النفطية مستقرة وكذلك أسعار #النفط العالمية.

– ”قراءتنا للمؤشرات الماليـة تقول إن التوقيت الآن مناسـب لتعديل #سـعر_الصرف، والقانون ينص على أن تعديـل سـعر الصرف من صلاحيات مجلس إدارة #المصرف_المركزي”.

– أتوقع أن يتراوح سعر #الدينار بين 5.20 إلـى 5.25 مـن المركزي مع رفع البنـك المركزي الأمريكي سـعر #الفائدة في نوفمبر القادم. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-10-22 22:02:16

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