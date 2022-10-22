عضو مجلس #النواب عمّار #الأبلق: #المشري و #عقيلة اتفقا بشكل خفيّ على نفس المشروع الذي أنتج حكومة #باشاغا وهو مشروع غير قابل للتطبيق.

– ما حصل لا يعدو كونه استهلاك إعلامي ومحاولة للبقاء في المشهد بدعم من بعض الأطراف الإقليمية.

– أيّ تفاهمات بينهما ليس عنوانها #الانتخابات بل هي مجرّد تضييع للوقت.

– الأولوية الملحّة الآن هي الإجابة على سؤال الليبييـن عن موعد نهائي للانتخابات وليس إعادة التجارب الفاشلة على غرار الفشل في حسم الخلافات حول #المناصب_السيادية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-22 22:56:58

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