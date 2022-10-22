المرشح الرئاسي فضيل الأمين:
– حان الوقت لحل قوي ونهائي لـ #الأزمة_الليبية .
- يختار #مجلس_النواب رئيس الوزراء أو يؤيده أو يعيد تأكيده من خلال عملية مفتوحة وشفافة وشاملة، يتم مراقبتها من قبل #الأمم_المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين.
– سيؤدي هذا إلى حكومة واحدة معترف بها دوليًا.
- سيكون لهذه الحكومة التفويض الوحيد المعترف به لإجراء #انتخابات_رئاسية_وبرلمانية.
- كفى من التجنب والمماطلة العالمية
– هنا خطة حان الوقت لاحتضانها والمساعدة في تنفيذ الخطة الوحيدة القابلة للتطبيق التي ستؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية و #ليبيا مستقرة ومزدهرة.
– لقد انتهى وقت الحديث، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات لـ #إنقاذ_ليبيا وهذا الحل الليبي الرائد الذي سينجح!
#ليبيا_24
2022-10-23 00:40:00
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