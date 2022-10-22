عضو مجلس #الدولة الاستشاري فتح الله #السريري: الجيد في لقاء رئيس مجلس الدولة خال

عضو مجلس #الدولة الاستشاري فتح الله #السريري: الجيد في لقاء رئيس مجلس الدولة خالد #المشري ورئيس مجلس #النواب #عقيلة صالح في #المغرب هو كسر حالة الجمود السياسي.

– لا بأس في الاتفاق جزئيا على بعض #المناصب_السيادية بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تسمية #النائبئالعام ورئيس #المحكمة_العليا.

– الأولى الانتهاء من المراحل الانتقالية من أجل الاستقرار السياسي بالبلاد.

– المشكلة الحالية في السلطة التنفيذية هي الاعتماد على القائمة المغلقة التي جاءت بحكومة #الدبيبة والمجلس #الرئاسي.

– من سلبيات القائمة المغلقة التي جاءت بالسلطة التفيذية الحالية اختيار الكل أو رفض الكل عكس القائمة المفتوحة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-23 00:41:30

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