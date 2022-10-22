المرشح الرئاسي فضيل #الأمين: حان الوقت لحل قوي ونهائي للأزمة الليبية‬⁩.

-‏ يختار مجلس #النواب رئيس الوزراء أو يؤيده أو يعيد تأكيده من خلال عملية مفتوحة وشفافة وشاملة، يتم مراقبتها من قبل #الأمم_المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين.

– سيؤدي هذا إلى حكومة واحدة معترف بها دوليًا.

-‏ سيكون لهذه الحكومة التفويض الوحيد المعترف به لإجراء #انتخابات_رئاسية_وبرلمانية.

-‏ كفى من التجنب والمماطلة العالمية.

– هنا خطة حان الوقت لاحتضانها والمساعدة في تنفيذ الخطة الوحيدة القابلة للتطبيق التي ستؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية و #ليبيا مستقرة ومزدهرة.

– لقد انتهى وقت الحديث، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات لإنقاذ ليبيا وهذا الحل الليبي الرائد الذي سينجح. #السبق

2022-10-23 01:20:01

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