الباحث السياسي، جبريل العبيدي:
– هناك اقتراحًا لنسخة ثالثة من #مؤتمر_برلين الذي سيجمع الأطراف الليبية و #القوى_الدولية و #الإقليمية الفاعلة والمتدخلة في #الأزمة_الليبية.
– هناك العديد من اللقاءات والاتفاقيات التي سعت لإيجاد حل لليبيا وفشلت أو أفشلت، ومنها؛ #مؤتمر_باريس الأول والثاني، و #روما اليتيم، وبينهما كانت اتفاقية #الصخيرات وبعدها اتفاق #جنيف، حتى أنّ الانتخابات التي كانت فرصة للحل وكانت قاب قوسين أو أدنى تم الانقلاب عليها.
– مؤتمر برلين الثالث يسعى لإنهاء #الخلاف_الأوروبي في ليبيا والذي تسعى #تركيا لاستغلاله.
– أصبح هذا المؤتمر ضروريًا خاصة بعد اتفاقية #البحر_المتوسط التي تحاول تركيا خلالها الاستحواذ على #الغاز وإخراج الأوروبيين من الحسبة.
#ليبيا_24
2022-10-23 02:30:07
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