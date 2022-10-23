الباحث السياسي، جبريل العبيدي:

– هناك اقتراحًا لنسخة ثالثة من #مؤتمر_برلين الذي سيجمع الأطراف الليبية و #القوى_الدولية و #الإقليمية الفاعلة والمتدخلة في #الأزمة_الليبية.

– هناك العديد من اللقاءات والاتفاقيات التي سعت لإيجاد حل لليبيا وفشلت أو أفشلت، ومنها؛ #مؤتمر_باريس الأول والثاني، و #روما اليتيم، وبينهما كانت اتفاقية #الصخيرات وبعدها اتفاق #جنيف، حتى أنّ الانتخابات التي كانت فرصة للحل وكانت قاب قوسين أو أدنى تم الانقلاب عليها.

– مؤتمر برلين الثالث يسعى لإنهاء #الخلاف_الأوروبي في ليبيا والذي تسعى #تركيا لاستغلاله.

– أصبح هذا المؤتمر ضروريًا خاصة بعد اتفاقية #البحر_المتوسط التي تحاول تركيا خلالها الاستحواذ على #الغاز وإخراج الأوروبيين من الحسبة.

#ليبيا_24

2022-10-23 02:30:07

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