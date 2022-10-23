#وكالة_الأنباء_المغربية الرسمية: الاتفاق الذي توصل اليه رئيس مجلس #النواب #عقيلة صالح ورئيس مجلس #الدولة خالد #المشري نص على تنفيذ مخرجات مسار #بوزنيقة المتعلق بـ #المناصب_السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

– الاتفاق نص على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، والعمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في #ليبيا في أقرب الآجال.

– الاتفاق نص أيضا على استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها #الانتخابات بالتوافق مع المجلسين.

– كما نص الاتفاق على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن، واستئناف لقاءات التشاور بشكل متقارب خلال الفترة القادمة بـ #المملكة_المغربية. #السبق

2022-10-23 02:20:40

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