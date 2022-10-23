رئيس مجلس #الدولة الاستشاري خالد #المشري: من يتحدثون عن تغيير #الكبير لماذا لم ي

رئيس مجلس #الدولة الاستشاري خالد #المشري: من يتحدثون عن تغيير #الكبير لماذا لم يتحدثوا عندما تم تغيير رئيس المؤسسة #الوطنية_للنفط بصفقة مشبوهة بين #الدبيبة و #حفتر.

– أدفع بتشكيل حكومة ثالثة وهذا ما تم الاتفاق عليه مع #عقيلة.

– منصب #النائب_العام ورئيس #المحكمة_العليا تم تجاوزهما لأننا اتفقنا بشأنهما مسبقًا.

– بقي لدينا 3 مناصب رقابية بالإضافة للمصرف المركزي ومفوضية #الانتخابات.

– هناك خلاف بين محافظ #المصرف_المركزي ومجلس الإدارة حول تغيير سعر الصرف.

– إذا كان المصرف موحدًا لما حدث هذا الخلاف ولتحسن سعر #الدينار الليبي ولشهدنا تحسنًا في السيولة وانتقال الأموال بين الشرق والغرب.

– الآن لا توجد مبررات لقفل منظومة المقاصة في #ليبيا.

– حساسية هذه المنصب هو ما أعطى أهمية لضرورة تغييره.

– التوافق حدث منذ 6 أكتوبر 2020 وسبب التأخير هو أنه تم إحالة الملفات بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه.

– كان من ضمن شروط منصب المصرف ألا يكون محافظًا سابقًا وأحيل إلينا 2 من المحافظين السابقين.

– كان من ضمن شروط منصب المصرف ألا يكون عضو بجسم سيادي وأحيل إلينا شخص عضو بجسم سيادي.

– عقيلة قال طبقوا شروط الاتفاق وأي ملف مخالف استبعدوه.

– مصرون على أن يكون هناك خطين متوازيين أحدهما #المناصب_السيادية والآخر هو الحكومة.

– لو غيرنا المناصب السيادية بدون حكومة موحدة لليبيا فستحدث مشكلة.

– تقارير الأجهزة الرقابية في #طرابلس لم تتحدث عما يحدث في المنطقة الشرقية والجنوب.

– لا يمكن إجراء الانتخابات بدون توحيد السلطة التنفيذية.

– الهدف الأبعد هو إجراء الانتخابات على أسس دستورية سليمة وموحدة.

– سننقل كل الجلسات المتعلقة بالمناصب السيادية على الهواء مباشرة.

– المصرف المركزي لم يأخذ هذه الأهمية إلا في ظل الصراع.

– المصرف المركزي في الفترة المقبلة ليس هو أهم المناصب بل مفوضية الانتخابات.

– منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أخطر 100 مرة من منصب محافظ المصرف المركزي.

– عندما رفضنا القوانين الانتخابية اعتبرناها قوانين معيبة وكان هذا هو القرار الصحيح والسليم الذي ساهم في الحد الأدنى من وحدة البلد.

– تلك القوانين لو كان قد تم العمل بها في الانتخابات لحدثت حالة انقسام لأنها معيبة ولم يتم التوافق عليها.

– الخلاف الجذري والحقيقي مع #النواب بشأن #القاعدة_الدستورية هو السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة.

– هناك مقترح بنقل الخلاف من القاعدة الدستورية إلى القوانين الانتخابية.

– هناك مقترح آخر بعرض بعض النقاط الخلافية في استفتاء عاجل وسريع لليبيين وهذا ممكن قبل إجراء الانتخابات.

– لدينا في مجلس الدولة 5 أعضاء إخوان فقط من 145 عضو.. وأنا لست من #الإخوان. #السبق (لقاء تلفزيوني)

2022-10-23 01:49:05

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