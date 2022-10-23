عضو #مجلس_النواب أسماء #الخوجة: – استغرب تصريحات #الدبيبة الرافضة للتوافق بين ر

عضو #مجلس_النواب أسماء #الخوجة:

– استغرب تصريحات #الدبيبة الرافضة للتوافق بين رئيسي مجلس النواب والدولة.

– في الفترة الأخيرة شهد الموقف السياسي ركودا وانسدادا سياسيا علي الرغم من منح #مجلس_النواب الثقة لحكومة #باشاغا، هذا لأن الدول المتدخلة في الشأن الليبي لها رأي آخر.

– الفترة السابقة شهدت مبادرة كان مصيرها الفشل وهي تشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية وهذه اللجنة قوبلت بالرفض حتى من قبل القاعدة الشعبية، وحكومة الدبيبة ليست مخولة بإعداد قاعدة دستورية بل هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية.

– اجتماع رئيسي #مجلس_النواب والدولة أراها خطوة في الاتجاه الصحيح وخاصة إذا توجت بقرار المضي في الاستفتاء علي الدستور.

– الاتفاق على تغيير المناصب السيادية وخاصة منصب #محافظ_مصرف_ليبيا_المركزي سيساعد تمويل #الحكومة_الليبية لحل المختنقات وكذلك تمويل العملية الانتخابية المقبلة

– في جميع الأحوال أي حراك سياسي من قبل المجلسين يمكنه حلحلة الانسداد وكذلك الوصول إلى #انتخابات_برلمانية_ورئاسية في أقرب الآجال وعلي قاعدة دستورية متينة.

#ليبيا_24

2022-10-23 08:00:02

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