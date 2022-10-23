عاجل

صور | الأجهزة الامنية تحبط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون يورو من محطة #مصراتة الب

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الأجهزة الامنية تحبط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون يورو من محطة #مصراتة البحرية إلى #تركيا عبر سفينة #كِفالاي وتضبط موظفين بمصلحة الجمارك متورطان في العملية. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك