صور | الأجهزة الامنية تحبط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون يورو من محطة #مصراتة الب

صور | الأجهزة الامنية تحبط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون يورو من محطة #مصراتة البحرية إلى #تركيا عبر سفينة #كِفالاي وتضبط موظفين بمصلحة الجمارك متورطان في العملية. #ليبيا #المرصد
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