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عضو #مجلس_الدولة بلقاسم قزيط: – التفاهمات الأخيرة بين رئيسي مجلسي النواب والدول

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو #مجلس_الدولة بلقاسم قزيط:

– التفاهمات الأخيرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، خطوة كبيرة وجيدة

– اتفاقات #المغرب منطقية جدا لكونها ركزت على حزمة من التغيرات، لكنها لن تتم في المدة الزمنية التي حددها المشري

– بعد تفاهمات المغرب سيتقدم المسار خطوات حقيقية، خاصة لو نجح الرئيسان في قيادة مجلسيهما إلى الإيفاء بهذه الاستحقاقات والتفاهمات

– إذا نفّذ عقيلة والمشري ومجلسا النواب والدولة التزامتهما، فسيذلل الطريق للوصول إلى #انتخابات_برلمانية_ورئاسية في وقت لاحق

– الحديث عن انتخابات وشيكة هو كلام غير منطقي في ظل الانقسامات الحالية في أغلب المؤسسات.

#ليبيا_24

2022-10-23 12:15:22

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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