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#وزير_الخارجية_التركي “مولود جاويش #أوغلو” : – الوضع في #ليبيا كان سيشبه #سوريا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

#وزير_الخارجية_التركي “مولود جاويش #أوغلو” :

– الوضع في #ليبيا كان سيشبه #سوريا لولا تدخل #تركيا.

– أصبحنا اليوم نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع #ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الهيدروكربون.

#ليبيا_24

2022-10-23 11:56:47

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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