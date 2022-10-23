#وزير_الخارجية_التركي “مولود جاويش #أوغلو” :
– الوضع في #ليبيا كان سيشبه #سوريا لولا تدخل #تركيا.
– أصبحنا اليوم نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع #ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الهيدروكربون.
#ليبيا_24
2022-10-23 11:56:47
1666526207
#وزير_الخارجية_التركي “مولود جاويش #أوغلو” :
– الوضع في #ليبيا كان سيشبه #سوريا لولا تدخل #تركيا.
– أصبحنا اليوم نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع #ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الهيدروكربون.
#ليبيا_24
2022-10-23 11:56:47
1666526207
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