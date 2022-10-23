عضو #مجلس_النواب، عبد المنعم #العرفي: – يجب النظر في منصب محافظ #مصرف_ليبيا_الم

عضو #مجلس_النواب، عبد المنعم #العرفي:

– يجب النظر في منصب محافظ #مصرف_ليبيا_المركزي وتغيير الصديق #الكبير.

– تغيير #المناصب_السيادية ضمن اتفاق عقيلة صالح رئيس #مجلس_النواب وخالد المشري رئيس #مجلس_الدولة، سيكون بتعيين شخصيات جديدة في المناصب السيادية حزمة واحدة، ولن يتم تغيير أشخاص والإبقاء على آخرين.

– الخلاف بين صالح والمشري، أمر وارد، ومن حق أي منهما التمسك بشخص يرى أنه كفاءة.

– منصب #ديوان_المحاسبة أو #هيئة_الرقابة_الإدارية، مناصب يتعامل رؤسائها مع تقارير مالية وإدارية صرفة ولا تمثل جدلية في الملف.

#ليبيا_24

2022-10-23 16:15:18

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