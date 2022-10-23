شاهد.. عدد من اللاجئين السوريين يروون شهادات صادمة حول الأوضاع الإنسانية المتردي

شاهد.. عدد من اللاجئين السوريين يروون شهادات صادمة حول الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعانونها في سجون #المنطقة_الغربية الليبية، وفق شهادات نشرها #المرصد_السوري لحقوق الإنسان.
المرصد: يعاني الكثير من اللاجئين من تفشي الدود والقمل والجرب في أجسادهم.
المرصد: العشرات منهم يعانون في مراكز الاحتجاز في الغرب الليبي التي تديرها الميليشيات أوضاعا مأساوية في سجون تديرها الميلشيات خارج نطاق القانون.
المرصد: اللاجئون يعانون من ممارسات القهر والتعذيب والإذلال والتجويع، في ظروف صحّية غاية في السوء والتلوث.
المرصد: لن ينج بعضهم إلا بعد دفع فدية مالية تصل ل 2500 دولار أمريكي. #السبق
2022-10-23 18:36:35
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