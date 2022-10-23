قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه ينوي إجراء زيارة إلى ليبي

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه ينوي إجراء زيارة إلى ليبيا دون أن يحدد موعدا دقيقا لها، تأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية سعياً وراء المساءلة وهو أحد المبادئ الأساسية لإستراتيجية المحكمة.

ورحب المدعي العام في بيان نشرته المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض على مشتبهين بهما تورطا في تهريب أشخاص إلى أوروبا عبر ليبيا، معتبرا أن تسليمهما له أهمية كبيرة في العمل الذي تقوم به إيطاليا وهولندا لمحاسبة الجناة على الجرائم التي تستهدف المهاجرين.

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