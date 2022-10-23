المتحدث السابق باسم #المجلس_الرئاسي، محمد #السلاك :

– كسر حالة #الجمود_السياسي الذي ساد لأشهر في حد ذاته خطوة إيجابية، والتوافق حول #المناصب_السيادية وضخ دماء جديدة بها مسألة حيوية للغاية.

– تحقيق نتائج بناءة يبقي مقرونا بإذابة الخلافات بين الطرفين حول عدة عناصر على رأسها ضرورة تجديد كل رؤساء المؤسسات السيادية، دون استثناء بما فيها #ديوان_المحاسبة.

– السجال بين #المشرى و #الدبيبة، متوقع باعتبار أن الأول يعمل على مشروع مضاد لمشروع الأخير يهدف لتغيير حكومته.

– #المسار_الدستوري أُحرز فيه تقدما غير مسبوقا في مفاوضات #القاهرة التي سخرت كل جهدها لتهيئة الأجواء الملائمة لإحداث توافق بين الطرفين، والحفاظ على ملكية الليبيين الخالصة للعملية الدستورية.

– هناك حاجة ماسة الآن لاستئناف المسار واستكماله وتتويجه بقاعدة دستورية وقوانين منظمة لـ #العملية_الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

#ليبيا_24

2022-10-23 19:30:03

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