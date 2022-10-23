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انطلقت، اليوم الأحد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الدورة الرابعة عشرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

انطلقت، اليوم الأحد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، واستعرض الاجتماع نتائج متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي واعتماد المخطط الاستراتيجي للمنظمة خلال السنوات القادمة
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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