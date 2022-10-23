المحلل السياسي، أحمد المهدوي: – رئيس #مجلس_النواب عقيلة صالح و رئيس #مجلس_الدول

المحلل السياسي، أحمد المهدوي:

– رئيس #مجلس_النواب عقيلة صالح و رئيس #مجلس_الدولة خالد المشري يحاولان كسر الجمود السياسي وتقريب وجهه النظر بين المجلسين والأطراف السياسية الليبية بخصوص المناصب السيادية خصوصا منصب محافظ #مصرف_ليبيا_المركزي ، لا سيما و أنها ليست المرة الأولى التي يناقش فيها موضوع #المناصب_السيادية.

– في اعتقادي الموضوع صعب لأن منصب المحافظ يحتاج إلى تفاهمات دول لها مصالح بالملف الليبي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لذلك من الصعب نجاح تفاهمات صالح والمشري ما لم يتم تغيير المحافظ”.

– المشكلة هي في قبول رؤساء المناصب السيادية تسليم مناصبهم خصوصا و أن #المشهد_السياسي يشهد انقسامات في ظل تعنت رئيس #حكومة_الوحدة عبد الحميد #الدبيبة و رفضه تسليم السلطة.

#ليبيا_24

2022-10-23 20:30:03

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