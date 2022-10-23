#عاجل.. رئيس مجلس #الدولة الاستشاري خالد #المشري ردا على تسجيل عضو مجلس #النواب بدر #النحيب: التقيت النحيب مرة واحدة عندما زارني في بيتي في أكتوبر من العام الماضي وناقشت معه القوانين الانتخابية فقط.

المشري تعليقا على تسجيل “النحيب”: لم أقدم لأي أحد أي عرض لتولي منصب رئيس الحكومة ونشر التسجيل الآن غرضه ربطه بلقاء #الرباط الأخير.

– مستعد للمحاسبة عن أي تهمة متعلقة بمخالفات مالية أو إدارية أو أخلاقية شرط معاقبة من يتهمني في حال تبرئتي قضائيا. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-10-23 23:40:10

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