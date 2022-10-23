النائب_العام يأمر بحبس مساعد مدير فرع #مصرف_الصحارى #أبو_سليم لارتكابه جرائم #ا

#النائب_العام يأمر بحبس مساعد مدير فرع #مصرف_الصحارى #أبو_سليم لارتكابه جرائم #التزوير؛ وإساءة استعمال سلطاته الوظيفية لغرض تحقيق منافع مادية لغيره، بالاشتراك مع مفوَّض إحدى شركات استيراد المواد الغذائية.
#ليبيا_24
2022-10-24 00:15:38
1666570538
#النائب_العام يأمر بحبس مساعد مدير فرع #مصرف_الصحارى #أبو_سليم لارتكابه جرائم #التزوير؛ وإساءة استعمال سلطاته الوظيفية لغرض تحقيق منافع مادية لغيره، بالاشتراك مع مفوَّض إحدى شركات استيراد المواد الغذائية.
#ليبيا_24
2022-10-24 00:15:38
1666570538
أضف تعليقـك