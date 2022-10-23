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#النائب_العام يأمر بحبس مساعد مدير فرع #مصرف_الصحارى #أبو_سليم لارتكابه جرائم #ا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

#النائب_العام يأمر بحبس مساعد مدير فرع #مصرف_الصحارى #أبو_سليم لارتكابه جرائم #التزوير؛ وإساءة استعمال سلطاته الوظيفية لغرض تحقيق منافع مادية لغيره، بالاشتراك مع مفوَّض إحدى شركات استيراد المواد الغذائية.

#ليبيا_24

2022-10-24 00:15:38

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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