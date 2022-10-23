مصادر: – #المبعوث_الأممي عبد الله باتيلي، يقدم أول إحاطة إلى #مجلس_الأمن، وذل

مصادر:

– #المبعوث_الأممي عبد الله باتيلي، يقدم أول إحاطة إلى #مجلس_الأمن، وذلك خلال الجلسة التي ستنعقد اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في الداخل الليبي ومآلاته.

– #باتيلي سيعرض على المجلس نتائج لقائه الأطراف السياسية الفاعلة لإرساء مسار توافقي نحو إجراء #الانتخابات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها خلال الأيام الأخيرة مع كبار المسؤولين الليبيين في #طرابلس و #بنغازي.

– إحاطة #باتيلي ستتمحور بالأساس حول الملفات #الأمنية و #السياسية و #الاقتصادية، وستنقل للمجتمع الدولي آخر التطورات الميدانية في ليبيا والمساعي المبذولة للحفاظ على الهدوء وتجاوز حالة #الانقسام_السياسي.

#ليبيا_24

2022-10-24 01:30:15

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