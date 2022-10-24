مدير #مدرسة_القدس_للتعليم_الأساسي، عامر عبد الدائم: – طلاب كافة #المدارس_الليبي

مدير #مدرسة_القدس_للتعليم_الأساسي، عامر عبد الدائم:

– طلاب كافة #المدارس_الليبية أمضوا عاماً دراسياً كاملاً من دون #كتب، وظلت الوعود تتوالى على مدار أشهر.

– كنا في كل مرة نفرح مع الطلاب وأولياء الأمور، لكن مضى العام من دون تحقق شيء.

– اليوم لا نعرف إن كانت #الوعود الحكومية ستتحقق، أم يتكرر ما جرى خلال العام الماضي.

– أول ملامح عدم الدقة هو الإعلان عن أعداد الطلاب قبل وضوح نتائج الدور الثاني، خصوصاً في المرحلة الثانوية،

– هل ستتوفر كميات إضافية من الكتاب المدرسي في حال زيادة أعداد الطلاب بعد ظهور نتائج الدور الثاني؟.

– غالبية الناس لا يثقون في الإعلانات الرسمية، بل تكون مبعثاً لاستمرار القلق.

#ليبيا_24

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2022-10-24 01:08:43

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