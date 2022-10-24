رئيس #مجلس_الدولة خالد #المشري: – حكومة #الدبيبة لا تعمل على إجراء انتخابات وت

رئيس #مجلس_الدولة خالد #المشري:

– حكومة #الدبيبة لا تعمل على إجراء انتخابات وتعرف أنها مستهدفة بالتغيير

– حكومة #الدبيبة لا تستطيع إجراء الانتخابات

– كل الأطراف السياسية متفقة على ضرورة إجراء #الانتخابات بقاعدة دستورية سليمة وتجريها #حكومة_موحدة في أسرع وقت

– صور زيارات “#الدبيبة” الخارجية تبين وجود أفراد من عائلته معه ونحن نرفض #حكم_العائلة وحالات الفساد في الحكومة

سألت “الدبيبة” عن إمكانية إجراء الانتخابات واستبعدها، والناس تعرف الحقيقة والمزايدة

بعض المدافعين عن “الدبيبة” معينون بآلاف الدولارات في #السفارات في الخارج ويقيمون في الداخل

أنا على يقين بأن الرئيس الوحيد من بين الذين عاصرتهم جاء ليبقى هو “عبدالحميد الدبيبة”

– رفضت تغيير #المناصب_السيادية فقط دون تغيير الحكومة في لقائي مع عقيلة بالمغرب

– #الدبيبة لم يكن ليرفض اتفاقي مع “#عقيلة_صالح” إذا كنت قد اتفقنا على تغيير #المناصب_السيادية فقط دون تغيير الحكومة

– التقيت #النحيب مرة واحدة عندما زارني في بيتي في #أكتوبر من العام الماضي وناقشت معه #القوانين_الانتخابية فقط

– لم أقدم لأي أحد أي عرض لتولي منصب #رئيس_الحكومة ونشر التسجيل الآن غرضه ربطه بلقاء #الرباط الأخير

– مستعد للمحاسبة عن أي تهمة متعلقة بمخالفات مالية أو إدارية أو أخلاقية شرط معاقبة من يتهمني في حال تبرئتي قضائيا

#ليبيا_24

2022-10-24 00:04:42

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