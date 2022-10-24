عاجل

صور | الدبيبة يزور النادي #الأهلي_المصراتي لحضور اختتام الدورة التدريبية الصيفية

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة يزور النادي #الأهلي_المصراتي لحضور اختتام الدورة التدريبية الصيفية لناشئي كرة القدم بالنادي ، مؤكدا دعم حكومته للنادي وباقي الأنشطة الرياضية المختلفة. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك