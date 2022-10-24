صور | الدبيبة يزور النادي #الأهلي_المصراتي لحضور اختتام الدورة التدريبية الصيفية لناشئي كرة القدم بالنادي ، مؤكدا دعم حكومته للنادي وباقي الأنشطة الرياضية المختلفة. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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