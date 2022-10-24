أهالي سجناء #زليتن، المسجونين خارج مدينتهم، يُطالبون في بيان لهم بإرجاع أبنائهم المسجونين ومحاكمتهم في نيابات ومحاكم زليتن.

البيان: من المشين محاكمة أبنائنا في محاكم #طرابلس، وهو أمر غير مفهوم منه سوى التشكيك في نزاهة محاكم زليتن.

ــ سجناء أبناء زليتن، يتعرضون لتعذيب وإهانات وسوء أحوال صحية ونفسية، في سجن #معيتيقة، والاعترافات تؤخذ منهم بالقوة.

ــ أهالي السجناء يتعرضون لمعاناة لزيارة أبنائهم بسبب بُعد المسافة، وكذلك تعرضهم للإساءات اللفظية والجسدية خلال محاولتهم زيارة أبنائهم.

ــ نناشد مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، ورئيس حكومة الوحدة، والنائب العام بالتدخل ونقلهم إلى قضائهم في زليتن. #السبق

2022-10-24 16:12:02

1666627922