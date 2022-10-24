#عاجل.. مندوبة #النرويج لدى الأمم المتحدة: #ليبيا تواجه العديد من التحديات، ويجب أن يكون للأمم المتحدة وجود قوي ومستقر.

ــ النرويج تؤيد دور الأمم المتحدة وعملها في ليبيا، ويجب تنفيذ الخطط الخاصة بها وتوفير التمويل اللازم لها لتفي البعثة بدورها.

ــ نحث كل الأطراف للعمل مع المبعوث الأممي، والاستماع لمطالب الشعب الليبي بعقد الانتخابات وضبط النفس لعدم تفاقم الوضع الأمني.

ــ قلقون من تدهور وضع المهاجرين في ليبيا، وندعو السلطات الليبية لضمان تحقيقات وافية في حادثة #صبراتة، وخاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد اللاجئين.

ــ يجب أن تعتمد السلطات تدابير تمنع التعذيب والعنف الجنسي، أو أي انتهاكات بمراكز الاحتجاز الليبية.

ــ لابد من انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة، وتنفيذ برنامج كامل لنزع السلاح وإدماج الميليشيات. #السبق

2022-10-24 17:39:36

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