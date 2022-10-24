مندوب #بريطانيا، لدى #مجلس_الأمن : – من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تت

مندوب #بريطانيا، لدى #مجلس_الأمن :

– من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس لانتخابات رئاسية ونيابية.

– على أعضاء مجلس الأمن الدولي حث كل الأطراف والقادة في ليبيا على العمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي.

لابد من وجود مجتمع مدني نشط لأنه ضرروي من أجل الانتخابات والديمقراطية.

– على كافة الأطراف والجهات المحلية الفاعة على ضمان سلامة النشطاء وتمكينهم من أداء واجباتهم خدمة لليبيا.

– على كل الأطراف والجهات الفاعلة إلى العمل على ضمان حيادية المؤسسات العامة لضمان استخدام ثروات ليبيا لجميع السكان في البلاد.

#ليبيا_24

2022-10-24 18:32:55

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