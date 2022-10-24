عاجل.. مندوب #المكسيك لدى #الأمم_المتحدة أمام #مجلس_الأمن الدولي: ‏عودة الاقتتا

#عاجل.. مندوب #المكسيك لدى #الأمم_المتحدة أمام #مجلس_الأمن الدولي: عودة الاقتتال في ليبيا تقوض أي عملية سياسية، خاصة وأن الجميع أدرك أنه لا من مخرج عسكري لهذه الأزمة.
– نحن على ثقة أن وصول المبعوث الخاص في #طرابلس سيعطي دفعة وديناميكية للعملية السياسية.
- نثق أن باثيلي سيواصل إحراز تقدم ولو كان بطيء الوتيرة فسيكون قوي ومحكم.
– نأمل أن يساهم حوار عقيلة والمشري في المغرب في التقدم لعملية انتخابية شاملة بما في ذلك المرأة والشباب.
- يجب أن يقدم المجتمع الدولي حافز ويدعم الأطراف الليبية لتحقق تقدم.
- الأطراف الخارجية تعزز الانقسامات بين الأطراف الليبية لتحقيق مصالحها الجيوسياسية الضيقة وزادت الاستقطاب يعقد إتمام عملية سياسية وتفتح المجال أمام توترات إقليمية ويهدد استقرار منطقة شرق حوض المتوسط.
- التدخل الأجنبي في ليبيا يجب أن يتوقف ويتم احترام وحدة ليبيا وسيادتها.
- نعرب عن قلقنا عن استمرار انتهاك حقوق الإنسان ضد اللاجئين ويجب أن تتحمل السلطات الليبية مسؤولياتها بشأن حقوق المهاجرين خاصة أولئك الذين يعانون في مراكز الاحتجاز.
- يجب توفير كل الحقوق للاجئين بما في ذلك حق اللجوء أو العودة الآمنة لبلدهم الأصلي.
- يجب الامتثال لتدابير حظر دخول الأسلحة إلى #ليبيا من كل الدول الأعضاء.
- نأمل أن توطد الولاية الجديدة للبعثة أن تساعد في منع دخول الأسلحة إلى ليبيا وتقويض السلام فيها. #السبق
2022-10-24 18:07:50
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