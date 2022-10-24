عاجل.. مندوب #المكسيك لدى #الأمم_المتحدة أمام #مجلس_الأمن الدولي: ‏عودة الاقتتا

#عاجل.. مندوب #المكسيك لدى #الأمم_المتحدة أمام #مجلس_الأمن الدولي: ‏عودة الاقتتال في ليبيا تقوض أي عملية سياسية، خاصة وأن الجميع ‏أدرك أنه لا من مخرج عسكري لهذه الأزمة.‏

– نحن على ثقة أن وصول ‏المبعوث الخاص في #طرابلس سيعطي دفعة وديناميكية للعملية ‏السياسية.‏

‏- نثق أن باثيلي سيواصل إحراز تقدم ولو كان بطيء الوتيرة فسيكون ‏قوي ومحكم.‏

– ‏نأمل أن يساهم حوار عقيلة والمشري في المغرب في التقدم لعملية انتخابية شاملة بما في ‏ذلك المرأة والشباب.‏

‏- يجب أن يقدم المجتمع الدولي حافز ويدعم الأطراف الليبية ‏لتحقق تقدم.‏

‏- الأطراف الخارجية تعزز الانقسامات بين الأطراف الليبية لتحقيق ‏مصالحها الجيوسياسية الضيقة وزادت الاستقطاب يعقد إتمام ‏عملية سياسية وتفتح المجال أمام توترات إقليمية ويهدد استقرار ‏منطقة شرق حوض المتوسط.‏

‏- التدخل الأجنبي في ليبيا يجب أن يتوقف ويتم احترام وحدة ليبيا ‏وسيادتها.‏

‏- نعرب عن قلقنا عن استمرار انتهاك حقوق الإنسان ضد اللاجئين ‏ويجب أن تتحمل السلطات الليبية مسؤولياتها بشأن حقوق ‏المهاجرين خاصة أولئك الذين يعانون في مراكز الاحتجاز.‏

‏- يجب توفير كل الحقوق للاجئين بما في ذلك حق اللجوء أو العودة ‏الآمنة لبلدهم الأصلي.‏

‏- يجب الامتثال لتدابير حظر دخول الأسلحة إلى #ليبيا من كل الدول ‏الأعضاء.‏

‏- نأمل أن توطد الولاية الجديدة للبعثة أن تساعد في منع دخول ‏الأسلحة إلى ليبيا وتقويض السلام فيها.‏ #السبق

2022-10-24 18:07:50

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