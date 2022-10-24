عاجل.. مندوب #كينيا لدى #الأمم_المتحدة أمام #مجلس_الأمن الدولي: نتطلع لتيسير اج

#عاجل.. مندوب #كينيا لدى #الأمم_المتحدة أمام #مجلس_الأمن الدولي: نتطلع لتيسير اجتماع مصالحة في #طرابلس في الأشهر المقبلة.

– نقر بالفجوات التي نراها في عمليات الانتقال المطولة ونحذر من تسييس مؤسسة النفط.

– نشعر بالقلق إزاء استمرار الجمود السياسي في #ليبيا.

– كلما طال أمد الجمود السياسي في ليبيا كلما زادت الانقسامات.

– نطالب القادة الليبيين بالاستجابة لمطالبات شعبهم بالسلام والاستقرار.

– استمرار تحرك المجموعات المسلحة في طرابلس وما حولها لا يفي في بهذا الغرض.

– ندعم جهود المجلس الرئاسي مع ضرورة الاهتمام بالشراكات الإقليمية في حل الأزمة الليبية.

– استخدام الحوار والمصالحة يمكن أن تجعل الليبيين يتوصلوا لقاعدة دستورية للانتخابات.

– ندين التدخل الأجنبي في ليبيا من خلال المرتزقة والقوات الأجنبية ونطالب بسحبهم فورًا. #السبق

2022-10-24 17:50:20

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