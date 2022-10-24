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اعتبر مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن “جيفري دي لورينتيس”، في كلمته أمام اجتم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اعتبر مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن “جيفري دي لورينتيس”، في كلمته أمام اجتماع المجلس بشأن ليبيا، اليوم الإثنين؛ إن وصول المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إلى العاصمة طرابلس يعد بمثابة فرصة لبث الحياة مرة أخرى في العملية السياسية، مشجعًا البعثة على أن يكون لها دور للدفع بشأن الاتفاق على قاعدة دستورية وموعد محدد لإجراء الانتخابات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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