اعتبر مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن “جيفري دي لورينتيس”، في كلمته أمام اجتم

اعتبر مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن “جيفري دي لورينتيس”، في كلمته أمام اجتماع المجلس بشأن ليبيا، اليوم الإثنين؛ إن وصول المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إلى العاصمة طرابلس يعد بمثابة فرصة لبث الحياة مرة أخرى في العملية السياسية، مشجعًا البعثة على أن يكون لها دور للدفع بشأن الاتفاق على قاعدة دستورية وموعد محدد لإجراء الانتخابات.

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