#عاجل.. مندوب #الولايات_المتحدة لدى #الأمم_المتحدة أمام #مجلس_الأمن الدولي: يجب أن يكون هناك شروط واضحة في #ليبيا بتنحي أي مسؤول يتولى ‏السلطة بعد #الانتخابات.‏

– نواصل مطالبة الليبيين ‏بالمشاركة في الجهود الأممية للاتفاق على القاعدة الدستورية ‏الخاصة بالانتخابات.‏

‏- نقدم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد وسعيه لتحقيق السلام ‏والاستقرار.

– وصول المبعوث الأممي الجديد إلى #طرابلس سيعطي دفعة للعملية ‏السياسية.‏

‏- نشجعكم لحث الأطراف على تحديد مواعيد واضحة للانتخابات ‏وتأسيس آلية شفافة لتخصيص عائدات النفط والالتزام الصارم من ‏كل الأطراف بالامتناع عن استخدام القوة.‏

‏- نشجع بالتوصل إلى اتفاق بمعايير وشروط الترشح للانتخابات ‏الرئاسية والتدبر حول كيف ستتفاعل الأطراف الليبية مع بعضها ‏البعض بعد الانتخابات.‏

‏- من الحتمي أن يتم تحديد جدول زمني واقعي للانتخابات، وتنظيم ‏مستقل لرصد العملية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات.‏

‏- يجب أن نوضح لقيادات ليبيا أن استخدام العنف للدفع بأهداف ‏سياسية أمر غير مقبول.‏

‏- استخدام العائدات لتحقيق أهداف سياسية وشخصية تلوث ‏بعض الرموز السياسية الليبية وكذلك استخدام المقاتلين الأجانب ‏والميليشيات أيضا.‏

‏- نرحب بمشاورات المبعوث واسعة النطاق وانخراطه مع ‏المجتمع المدني.‏

‏- نرى أن المفاوضات حتى الآن بناءة وندعم تجديد الولاية لها. #السبق

2022-10-24 20:18:55

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