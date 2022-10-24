#عاجل.. مندوب #الولايات_المتحدة لدى #الأمم_المتحدة أمام #مجلس_الأمن الدولي: يجب أن يكون هناك شروط واضحة في #ليبيا بتنحي أي مسؤول يتولى السلطة بعد #الانتخابات.
– نواصل مطالبة الليبيين بالمشاركة في الجهود الأممية للاتفاق على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.
- نقدم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد وسعيه لتحقيق السلام والاستقرار.
– وصول المبعوث الأممي الجديد إلى #طرابلس سيعطي دفعة للعملية السياسية.
- نشجعكم لحث الأطراف على تحديد مواعيد واضحة للانتخابات وتأسيس آلية شفافة لتخصيص عائدات النفط والالتزام الصارم من كل الأطراف بالامتناع عن استخدام القوة.
- نشجع بالتوصل إلى اتفاق بمعايير وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتدبر حول كيف ستتفاعل الأطراف الليبية مع بعضها البعض بعد الانتخابات.
- من الحتمي أن يتم تحديد جدول زمني واقعي للانتخابات، وتنظيم مستقل لرصد العملية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات.
- يجب أن نوضح لقيادات ليبيا أن استخدام العنف للدفع بأهداف سياسية أمر غير مقبول.
- استخدام العائدات لتحقيق أهداف سياسية وشخصية تلوث بعض الرموز السياسية الليبية وكذلك استخدام المقاتلين الأجانب والميليشيات أيضا.
- نرحب بمشاورات المبعوث واسعة النطاق وانخراطه مع المجتمع المدني.
- نرى أن المفاوضات حتى الآن بناءة وندعم تجديد الولاية لها. #السبق
2022-10-24 20:18:55
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