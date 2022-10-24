ناقش المجلس الرئاسي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، التحركات محليا ودوليا الخاصة بحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا، كما شهد الاجتماع مناقشة المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، أكد الجانبان خلال لقائهما الاول بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيل بحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي.

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