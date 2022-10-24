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بالصور.. مديرية أمن #طرابلس تُعلن البدء في إزالة جزء من المعسكر بمنطقة #الفرناج؛

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بالصور.. مديرية أمن #طرابلس تُعلن البدء في إزالة جزء من المعسكر بمنطقة #الفرناج؛ لتوسيع الطريق الرابط بين جزيرة الفرناج وطريق #الشوك ذهابًا وإيابًا، من قبل شركة الخدمات العامة، بالتعاون مع مكتب شؤون المرور. #السبق





2022-10-24 21:05:02

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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