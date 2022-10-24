بالصور.. مديرية أمن #طرابلس تُعلن البدء في إزالة جزء من المعسكر بمنطقة #الفرناج؛ لتوسيع الطريق الرابط بين جزيرة الفرناج وطريق #الشوك ذهابًا وإيابًا، من قبل شركة الخدمات العامة، بالتعاون مع مكتب شؤون المرور. #السبق
2022-10-24 21:05:02
1666645502
بالصور.. مديرية أمن #طرابلس تُعلن البدء في إزالة جزء من المعسكر بمنطقة #الفرناج؛ لتوسيع الطريق الرابط بين جزيرة الفرناج وطريق #الشوك ذهابًا وإيابًا، من قبل شركة الخدمات العامة، بالتعاون مع مكتب شؤون المرور. #السبق
2022-10-24 21:05:02
1666645502
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