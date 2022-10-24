أعلن جهاز النهر الصناعي خفض التدفق لمدينة طرابلس، تدريجيًا بناءً على طلب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتخفيض التدفق للمدينة ، نتيجة لصعوبة السيطرة على التسريب الحاصل بالشبكة الداخلية لطرابلس من قبل فرق الصيانة في الشركة، وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز فإن فترة خفض كميات الماء إلى العاصمة تعتمد على سرعة إنجاز الصيانة.

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