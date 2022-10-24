عاجل.. كبير مستشاري شؤون #مجلسئالأمن “جيفري إل #ديلورينتيس”: من الضروري وضع جدو

#عاجل.. كبير مستشاري شؤون #مجلسئالأمن “جيفري إل #ديلورينتيس”: من الضروري وضع جدول زمني واقعي وذي مصداقية بسرعة للانتخابات.

– يجب وضع توقعات واضحة بشأن الوقت الذي يتنحى فيه أي مسؤول حالي يسعى للترشح.

– المعرقلون والمقوضون لنجاح الانتقال السياسي في #ليبيا قد يخضعون لعقوبات الأمم المتحدة.

– يجب أن يكون واضحًا لقادة ليبيا أن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية أمر غير مقبول دائمًا.

– يجب العمل مع الممثل الخاص للأمين العام لتسهيل الاتفاق بين القادة الليبيين على آلية للرقابة والمساءلة الشفافة لموارد النفط الليبية. #السبق

2022-10-24 21:48:13

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