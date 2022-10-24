رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان-ليبيا، أحمد حمزة: – أتمنى إلا تتحول الأزمة ال

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان-ليبيا، أحمد حمزة:

– أتمنى إلا تتحول الأزمة الليبية إلى قضية إنسانية يستجدى لها الحل أمام أطراف سياسية لايوجد لديهم للحل السياسي مكان وليس في حسبانهم

– ما يدعوا إليه العالم من سلام أو يروج له المبعوث الدولي هو ملهاة ومجرد إسقاط واجب

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– الموقف يستوجب العمل على إيجاد حل شامل وجذري للأزمة،والتفكير بواقعية في أسبابها من أجل الوصول الى تشخيص موضوعي لها، وتجاوز أطراف الأزمة اللذين باتوا أدوات لاطالت أمد الأزمة ولن يسهموا في حلها..

#ليبيا_24

2022-10-24 23:40:18

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