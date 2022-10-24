محمد #مرغم عضو المؤتمر الوطني السابق: أدعو #تركيا للتدخل لإنهاء مشروع حفتر باعتب

محمد #مرغم عضو المؤتمر الوطني السابق: أدعو #تركيا للتدخل لإنهاء مشروع حفتر باعتبارها حليفا لـ #طرابلس.

– يجب أن يسحب المبعوث الأممي الاعتراف بحفتر كطرف في الأزمة.

– يجب أن يُصنف #حفتر خارجا عن الشرعية لاعتبار أنه متمرد على الحكومة المعترف بها دوليا ويمنع عملها في الشرق.

– حفتر ليس طرفا سياسيا بل مجرم يمارس البلطجة.

– يجب إنهاء سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الشرق الليبي.

– يجب تخليص #ليبيا من نظام حفتر التسلطي باعتباره المتسبب الرئيسي في أزمة الانقسام في ليبيا.

– حفتر هو المعطل الرئيسي لتقدم المسار الديمقراطي في ليبيا.

– حفتر انقلب على المسار الديمقراطي في البلاد عقب “#فبراير” 2011.

– حفتر يريد أن يسيطر على ليبيا بالقوة العسكرية والإرهاب في إطار مشروع تسلطي ديكتاتوري.

– أقترح إقامة نظام ديمقراطي في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حفتر على أن يتوسع هذا النظام تدريجيًا ليشمل عموم التراب الليبي، بعد إزاحة حفتر ونظامه عن المشهد.

– اجتماعات #عقيلة و #المشري تعد خرقًا للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري لأنهما ينصان على إجراء استفتاء بعد انتهاء الهيئة التأسيسية للدستور من إنجاز مسودته.

– مجلس النواب يخضع لسيطرة حفتر ويقف حجر عثرة أمام إجراء الاستفتاء أو أي تقدم للمسار برمته.

– حفتر حاول إعاقة عملية الاستفتاء على #الدستور قبل نحو أربع سنوات حين قام بالهجوم على جلسة التصويت على الدستور في مدينة #البيضاء.

– التصويت بالموافقة على الدستور كان قد تم بالفعل قبل هجوم حفتر ولم يستطع إلغاء التصويت.

– الدستور يمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح ولذلك يقف حفتر ضده ولا يريد له أن يصبح نافذا.

– التجربة مع المبعوثين الأمميين تؤكد أنهم لا يحلون المشاكل.

– كوبلر فرض الاتفاق السياسي في ليبيا دون أن يوقعه المؤتمر الوطني وقام باعتماده من مجلس الأمن ليصبح نافذًا.

– الحل يكمن في وقوف المبعوث الأممي على جذور المشكلة والتي تتمثل في حفتر. #السبق (لقاء صحفي)

2022-10-24 23:51:05

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