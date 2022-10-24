محمد #مرغم عضو المؤتمر الوطني السابق: أدعو #تركيا للتدخل لإنهاء مشروع حفتر باعتب

محمد #مرغم عضو المؤتمر الوطني السابق: أدعو #تركيا للتدخل لإنهاء مشروع حفتر باعتبارها حليفا لـ #طرابلس.
– يجب أن يسحب المبعوث الأممي الاعتراف بحفتر كطرف في الأزمة.
– يجب أن يُصنف #حفتر خارجا عن الشرعية لاعتبار أنه متمرد على الحكومة المعترف بها دوليا ويمنع عملها في الشرق.
– حفتر ليس طرفا سياسيا بل مجرم يمارس البلطجة.
– يجب إنهاء سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الشرق الليبي.
– يجب تخليص #ليبيا من نظام حفتر التسلطي باعتباره المتسبب الرئيسي في أزمة الانقسام في ليبيا.
– حفتر هو المعطل الرئيسي لتقدم المسار الديمقراطي في ليبيا.
– حفتر انقلب على المسار الديمقراطي في البلاد عقب “#فبراير” 2011.
– حفتر يريد أن يسيطر على ليبيا بالقوة العسكرية والإرهاب في إطار مشروع تسلطي ديكتاتوري.
– أقترح إقامة نظام ديمقراطي في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حفتر على أن يتوسع هذا النظام تدريجيًا ليشمل عموم التراب الليبي، بعد إزاحة حفتر ونظامه عن المشهد.
– اجتماعات #عقيلة و #المشري تعد خرقًا للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري لأنهما ينصان على إجراء استفتاء بعد انتهاء الهيئة التأسيسية للدستور من إنجاز مسودته.
– مجلس النواب يخضع لسيطرة حفتر ويقف حجر عثرة أمام إجراء الاستفتاء أو أي تقدم للمسار برمته.
– حفتر حاول إعاقة عملية الاستفتاء على #الدستور قبل نحو أربع سنوات حين قام بالهجوم على جلسة التصويت على الدستور في مدينة #البيضاء.
– التصويت بالموافقة على الدستور كان قد تم بالفعل قبل هجوم حفتر ولم يستطع إلغاء التصويت.
– الدستور يمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح ولذلك يقف حفتر ضده ولا يريد له أن يصبح نافذا.
– التجربة مع المبعوثين الأمميين تؤكد أنهم لا يحلون المشاكل.
– كوبلر فرض الاتفاق السياسي في ليبيا دون أن يوقعه المؤتمر الوطني وقام باعتماده من مجلس الأمن ليصبح نافذًا.
– الحل يكمن في وقوف المبعوث الأممي على جذور المشكلة والتي تتمثل في حفتر. #السبق (لقاء صحفي)
2022-10-24 23:51:05
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