#عاجل.. #النائب_العام الصديق #الصور يأمر بحبس المعتدين على منظومة النهر الصناعي من حقل آبار #الكفرة عبر مسار #تازربو – #السرير ويقرر الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير قيمة الأضرار التي أصابت المشروع.

النائب العام: المتهمون ارتكبوا جنايات؛ الإضرار الجسيم بمشروع منظومة النهر الصناعي؛ و إتلاف الأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد؛ وسرقة الأوتار عالية القوة الداخلة في تكوينها؛ بقصد التكسب غير المشروع

– تم توجيه رجال هيئة الشرطة بقسم البحث الجنائي – الكفرة؛ بمباشرة إجراء القبض على المتهمين المتلبسين بالجرم، والتحفظ على آلات الارتداد المستعملة في ارتكاب الفعل. #السبق











2022-10-25 01:01:49

1666659709