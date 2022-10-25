بالصور.. عضو #دار_الإفتاء وعضو الجماعة الليبية المقاتلة سامي #الساعدي، يلتقي الم

بالصور.. عضو #دار_الإفتاء وعضو الجماعة الليبية المقاتلة سامي #الساعدي، يلتقي المتحدث باسم حكومة #طالبان ذبيح الله مجاهد، ضمن وفد ضم العلماء وممثلي الحركات الإسلامية في #اسطنبول، الخميس الماضي.

.. ومصادرنا: اللقاء تم بمكتب رئيس هيئة علماء فلسطين نواف #تكروري بإسطنبول، بالتنسيق مع رئاسة اتحاد علماء المدارس الإسلامية في #تركيا وبحضور عدد من رؤساء المؤسسات العلمائية.

– ذبيح الله مجاهد تحدث خلال اللقاء حول الوضع الراهن في #أفغانستان وواجب العلماء تجاه أهلهم في “الإمارة” وتجاه قضايا الأمة بشكل عام.

– تكروري دعا علماء الأمة لمزيد من التواصل والدعم مع “الإمارة” لترسيخ دعائم استقرار هذا المشروع الإسلامي المبارك الذي تمكن من دحر المحتلين عن أرض أفغانستان. #السبق











2022-10-25 02:21:25

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