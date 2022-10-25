بعد إجراء انتخابات المجلس البلدي #ترهونة السبت الماضي.. مستشار اللجنة المركزية ل

بعد إجراء انتخابات المجلس البلدي #ترهونة السبت الماضي.. مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية باسم #المودي: سنبدأ في إجراء #انتخابات بلديات المنطقة الشرقية إذا توفرت الأوضاع والظروف الملائمة لذلك.

– سيتم الإعلان عن النتائج النهائية الانتخابات المجلس البلدي ترهونة يوم الأربعاء المقبل إذا لم توجد طعون في العملية الانتخابية التي جرت بشكل جيد.

– بعد الانتهاء من انتخابات بلدية ترهونة سيتم البدء في أول بلدية تجهز من بلديات #جنزور، و #زلة، و #مرادة، و #الخمس، و #زويلة، و #تينيناي، و #بني_وليد، و #المردوم، و #غريان، و #سرت، و #القيقب، و #الجليدة، و #الأبرق. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-25 01:55:19

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