مدير مكتب التفتيش بمصرف الجمهورية عبد الفتاح #أرحومة: المنظومة الجديدة بمصرف الج

مدير مكتب التفتيش بمصرف الجمهورية عبد الفتاح #أرحومة: المنظومة الجديدة بمصرف الجمهورية تعمل بكل خدماتها، ونعمل لإطلاق خدمات جديدة، من بينها تسويق الخدمات الإلكترونية وغيرها.

– عملية قفل المقاصة من #المصرف_المركزي خبر عارٍ عن الصحة، وقفلها كان إجراء وقائيا من مصرفنا حتى لا نعرض المصارف الأخرى لأي مخاطر.

– نبشر المواطنين أن المصرف اعتبارا من يوم غدٍ سيشترك في غرفة المقاصة بالمصرف المركزي قبولا وإصدارا.

– لا صحة لما يتداول من أخبار حول عودة #مصرف_الجمهورية للعمل بالمنظومة السابقة، ونطمئن المواطنين بأن الوضع سيكون أفضل بكثير.

– المصرف انتهى من تركيب وتحديث منظومة جديدة من شركة أمريكية عالمية، وأشرفت على تركيبها شركة هندية عالمية أيضا، وتتميز بدرجة كبيرة من الأمان والسرعة العالية في العمل.

– تركيب المنظومة ونقل بيانات المصرف جرى دون أي خطأ يذكر، وفي اليوم الأول من إطلاقها تمكن من الدخول عليها والتسجيل بها حوالي 4500 موظف، ولم تسجل أي عملية اختراق.

– دربنا قرابة 3500 موظف على تشغيلها، وهم الآن بصدد العمل على المنظومة، وعملية التدريب على تشغيلها مستمرة وتستهدف 7500 موظف حسب التخصص والمجال.

– من قام بعمليات ترحيل ونقل البيانات إلى المنظومة الجديدة كادر ليبي بالكامل بدعم ومساعدة الشركة الهندية.

– أطلقنا خدماتنا للزبائن تدريجيا حرصا على سلامة الأداء، وأخذنا في الاعتبار قوة المنظومة وحداثتها بالنسبة للموظفين تفاديا لأي أخطاء. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-25 01:52:17

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