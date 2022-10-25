ممثل المجموعة الإفريقية التي تضم كينيا والغابون وغانا لدى الأمم المتحدة “مارتن ك

ممثل المجموعة الإفريقية التي تضم كينيا والغابون وغانا لدى الأمم المتحدة “مارتن كيماني ” :

– يجب تمديد التفويض الموضوعي لولاية البعثة الأممية في ليبيا لعام إضافي كي يقوم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتقديم الدعم الفعال للعملية السياسية بالبلاد.

– على الليبيين اللجوء للحوار والمصالحة بدعم من الاتحاد الإفريقي من أجل إنهاء الجمود السياسي وإرساء أساس دستوري توافقي لإجراء الانتخابات ذات مصداقية، ومنع التدخل الخارجي.

– ضرورة بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

– اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 مطالبة بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال هذه الجهود بالتعاون بين ليبيا والأمم المتحدة ودول الجوار والاتحاد الإفريقي لمراقبة الانسحاب، إلى جانب جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في كل من ليبيا وبلدان المنشأ.

#ليبيا_24

2022-10-25 13:01:26

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