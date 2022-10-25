الخبير الاقتصادي مختار #الجديد :

ما يحدث في مصارف #ليبيا كارثة حقيقة.

– صكوك #المقاصة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، يعني لو شركة تبي من شركة 100 ألف دينار بتعطيها 20 صك.

– الدنيا وقفت والمعاملات بين #الشركات فيها صعوبة شديدة بسبب نقص #السيولة أولا وبسبب توقف المقاصة ثانيا.

– سبب ذلك هو الصديق #الكبير الذي قال عنه #الحبري إنه يرفض فتح المقاصة لأسباب واهية.

– يجب على الصديق الكبير إما فتح المقاصة أو الخروج والرد على الحبري وتبرير سبب عدم فتحه للمقاصة ومعالجة أرصدة المصارف وهو من كان يشترط أن تتم مراجعة حسابات المصرف المركزي.

– وها هي شركة دايلوت قد أنهت المراجعة فما مبرر قفل المقاصة بعد الآن؟.

#ليبيا_24

2022-10-25 13:19:03

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