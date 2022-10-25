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صور | جانب من زيارة المشير حفتر إلى معرض #بنغازي الدولي الأول للكتاب والذي يقام

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جانب من زيارة المشير حفتر إلى معرض #بنغازي الدولي الأول للكتاب والذي يقام بمشاركة أكثر من 200 دار نشر ومكتبة من 13 دولة عربية وأجنبية.#ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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