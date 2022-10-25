صور | جانب من زيارة المشير حفتر إلى معرض #بنغازي الدولي الأول للكتاب والذي يقام بمشاركة أكثر من 200 دار نشر ومكتبة من 13 دولة عربية وأجنبية.#ليبيا #المرصد