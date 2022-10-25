الصحفي محمود #المصراتي، يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد #إبراهيم_الدبيبة، بتهمة تحوي

الصحفي محمود #المصراتي، يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد #إبراهيم_الدبيبة، بتهمة تحويل مليارات الدينارات إلى #تركيا، وإخفاء حسين #العائب لتقرير الواقعة.

ــ المصراتي: عدد من ضباط الأمن الخارجي قدّموا تقريرًا ضخمًا وموثقًا عن حوالات مالية ضخمة إلى #تركيا، فاقت مليارات الدينارات.

ــ هذه الحوالات قام بها إبراهيم الدبيبة، وبعضها يعود لشركات يملكها والده، متحصِّلة قبل 2011م على عقود في #ليبيا، مما كان يُسمى بجهاز الدبيبة نفسه، على أساس أنها تركية، وهي في الواقع مملوكة لهذه العائلة.

ــ رئيس جهاز المخابرات، حسين العائب، يُخفي التقرير، ويمنع اتخاذ أي إجراء أو حتى تحويل التقرير إلى #النائب_العام.

ــ العائب وابنه محمد، متورطان في العديد من التجاوزات المالية والإدارية، واختلاسات تُقدر بالملايين. #السبق

2022-10-25 14:39:55

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