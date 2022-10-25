قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن أي حكومة جديدة مقبلة؛ يجب أن تحدث بتوافق من الأطراف كافة، وليس من مجلسي النواب والأعلى للدولة فقط، مشيرا أن أي حكومة جديدة إذا لم تكن توافقية بين الأطراف كافة لن تستطيع العمل، فالتوافق مطلوب لإنجاح أي حكومة جديدة، “ولا يجب أن يكون محصورا بين مجلسي النواب والدولة، فهو لن يكون ناجحا بمعزل عن القوى الفاعلة الأخرى على الأرض”.

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