بالصور.. رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي يلتقي رئيس وأعضاء تجمع هدفنا #ليبيا و #الانتخابات والتنمية المستدامة، وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

– اللقاء ناقش العديد من القضايا، المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي، وبحث سُبل التعاون مع المجلس الرئاسي لإعادة الزخم الانتخابي والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني.

– أعضاء التجمع الذي يضم عدداً من الأكاديميين والنخب السياسية، عبروا عن دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس، في تحقيق #المصالحةئالوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، ودعم الإدارة المحلية.

– أعضاء التجمع قدموا تفاصيل عن مقترح تنظيم ملتقى عام لكل المترشحين البرلمانيين والذي سيعقد في #طرابلس و #بنغازي و #الجفرة و #طبرق، لدعم حق المترشحين في الذهاب إلى الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

– المنفي أكد على مضي المجلس قدماً في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة.

– المنفي أكد على حق كل المترشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات، واستعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم. #السبق (بيان)







2022-10-25 17:27:22

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