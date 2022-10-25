أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في أول تصريح لها أمام البرلمان الإيط

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في أول تصريح لها أمام البرلمان الإيطالي بشأن المهاجرين، إن الحكومة تريد وقف الهجرة غير الشرعية والقضاء على تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط نهائيا، ومن الضروري صدور قرار من الأمم المتحدة وتعاون الدولة الساحلية المقابلة ليبيا، مشيرة أن بلادها تعتزم استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة الاتحاد الأوروبي البحرية صوفيا التي تنص على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا.

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