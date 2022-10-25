صور | الدبيبة يشارك افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 في #اسطنبول رفقة الحداد و ” رئ

صور | الدبيبة يشارك افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022 في #اسطنبول رفقة الحداد و ” رئيس جهاز الطيران الإلكتروني ” وعدد من القيادات بوزارة دفاعه. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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